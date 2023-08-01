تمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو

استدامة المياه هي إحدى أهم الأمور التي تشغل بال الحكومات حول العالم.وضمن هذا الإطار، قامت حكومة ألمانيا عبر البنك الألماني للتنمية وبالشراكة مع اليونيسيف ووزارة الطاقة في لبنان بتمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو.وشمل هذا المشروع الذي أقيم له معرض صور في وزارة الطاقة، إعادة تأهيل وبناء وتجهيز 24 نبع مياه و65 خزانا و9 مشاريع تفصل مياه الأمطارعن الصرف الصحي وأثر بشكل إيجابي على أكثر من 2،3 مليون شخص بحسب نائبة رئيسة البعثة الديبلوماسية في السفارة الألمانية.ومن جهته، شدد وزير الطاقة على التمسك باستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي توقفت لنقص التمويل المحلي أو بعد إيقاف المانحين للتمويل الخارجي.