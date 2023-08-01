ذبيحة إلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت

ذبيحة إلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت

ترأس رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي- بيروت، الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت، في كنيسة مار يوسف- الحكمة في الأشرفية، بمشاركة أهالي الشهداء.