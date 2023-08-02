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ميقاتي من الديمان: هدفي ليس تجاوز صلاحيات أحد وجلسة حكومية الثلاثاء في الديمان

أخبار لبنان
2023-08-02 | 06:59
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ميقاتي من الديمان: هدفي ليس تجاوز صلاحيات أحد وجلسة حكومية الثلاثاء في الديمان
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ميقاتي من الديمان: هدفي ليس تجاوز صلاحيات أحد وجلسة حكومية الثلاثاء في الديمان
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن هدفه ليس تجاوز صلاحيات أحد، مشددا على أن الحل هو بإنتخاب رئيس للجمهورية. 

واعلن ميقاتي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، عن جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في الديمان. 

وفي الملف المالي، رمى ميقاتي كرة تشريع استقراض الحكومة في ملعب المجلس النيابي، نافيا أن يكون مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مستاءا من تراجع الحكومة عن تعهدها في هذا الاطار.

أخبار لبنان

منصوري

ميقاتي

الديمان

الراعي

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