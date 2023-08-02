المطارنة الموارنة: على النواب القيام بمسؤولياتهم والحدّ من تمادي الفراغ

دعا مجلس المطارنة الموارنة الحكومة إلى اتخاذ اجراءات حازمة تضع حدا للتفلت الأمني.



وأكد المطارنة الموارنة، بعد اجتماعهم الدوري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن ما نحن فيه سببه الأبرز عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني.



من جهة أخرة، طالبوا برفع التدخل السياسي عن تحقيقات انفدار مرفأ بيروت وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.



اما في الرئاسة، فشكر المطارنة الموارنة المبعوث الفرنسي على جهوده لمعالجة أزمة انتخاب الرئيس والسير بالإصلاحات المطلوبة والحوار، مشددين على أنه على النواب القيام بمسؤولياتهم والحدّ من تمادي الفراغ.

وفي سياق آخر، توقف الآباء بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها، داعين الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حدا نهائيا لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده.