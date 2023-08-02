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مذكرة لمحافظ بيروت في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2023-08-02 | 07:53
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مذكرة لمحافظ بيروت في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مذكرة في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت جاء فيها:
عملاً بالمذكرة رقم 20/2023 الصادرة عن جانب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2023 والمتعلقة باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 4 آب 2023 في ذكرى فاجعة إنفجار مرفأ بيروت،
يطلب من فوج الاطفاء تنكيس الأعلام في الساحات العامة وغيرها في مدينة بيروت، كما يأمل من المواطنين الكرام الوقوف دقيقة صمت عن روح الشهداء الأبرار عند توقيت الانفجار.
كما تمنى المحافظ عبود على أصحاب ومستثمري المحال السياحية (مطاعم، مقاهي، ملاهي ليلية، حانات....) عدم اقامة السهرات الصاخبة واستبدال البرامج بما يتناسب مع هذه الذكرى الأليمة تضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى سائلاً الله أن يحفظ مدينتنا بيروت ووطننا الحبيب لبنان .
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