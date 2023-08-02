وزير السياحة لن يشارك بجلسة مجلس الوزراء التي اعلن ميقاتي عقدها في الديمان

وزير السياحة لن يشارك بجلسة مجلس الوزراء التي اعلن ميقاتي عقدها في الديمان



أفادت معلومات للـLBCI بأن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار لن يشارك بجلسة مجلس الوزراء التي اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال عن عقدها في الديمان إذ ان هذه الدعوة تشكّل سابقة غير صحية دستوريا وتجعل الفرقاء جميعا ابعد اكثر فاكثر عن الاستحقاق الرئاسي".



وعُلم أيضاً ان "وليد نصار سيزور الديمان في عطلة نهاية الاسبوع للاطلاع على الموضوع".