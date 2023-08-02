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نقابة أصحاب المستشفيات: المبالغ المتوجبة على وزارة الصحة والمحولة من المالية لا تتجاوز الـ84 مليار ليرة فقط وهي جزء ضئيل من مستحقاتها

أخبار لبنان
2023-08-02 | 09:26
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نقابة أصحاب المستشفيات: المبالغ المتوجبة على وزارة الصحة والمحولة من المالية لا تتجاوز الـ84 مليار ليرة فقط وهي جزء ضئيل من مستحقاتها
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نقابة أصحاب المستشفيات: المبالغ المتوجبة على وزارة الصحة والمحولة من المالية لا تتجاوز الـ84 مليار ليرة فقط وهي جزء ضئيل من مستحقاتها

لفتت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان،في بيان الى ان: 
 
"وزارة المالية أصدرت بيانا في 28 تموز الفائت تكشف فيه انها " صرفت جميع المبالغ المتوجبة لوزارة الصحة العامة من غسيل الكلي والامراض المستعصية وقد بلغ مجموعها 728 مليار ليرة لبنانية".

في حين علمت نقابة أصحاب المستشفيات ان المبالغ التي سوف تسدد للمستشفيات لا تتجاوز ال 84 مليار ليرة لبنانية فقط وهي جزء ضئيل من مستحقاتها.
 
ان النقابة تذكر بان المستشفيات لم تتقاض فواتيرها عن مرضى وزارة الصحة والتي تعود حتى شهر ايلول 2022 مما يشكل عبئا عليها لا سيما لجهة تأمين الادوية والمستلزمات لمرضى غسيل الكلي ويهدد امكانية الاستمرار في تقديم هذه الخدمة".

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