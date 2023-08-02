وزارة الخارجية: الى اللبنانيين المتواجدين في النيجر لأخذ الحيطة والحذر

شكلت وزارة الخارجية والمغتربين خلية لمتابعة الأزمة في النيجر، وباشرت إتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لابناء الجالية اللبنانية، وطلبت من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.





ودعت الوزارة كل اللبنانيين المتواجدين في النيجر والراغبين بتسجيل اسمائهم، في حال توفر إمكانية المساعدة على تأمين مغادرتهم بصورة آمنة، التواصل مع السفارة اللبنانية في ابيدجان على الرقم التالي: 2250507230834+