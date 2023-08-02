حمية: اللقاءات مع الجانب السوري توجت بتخفيض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية بنسبة 50% على المنتوجات الزراعية

حمية: اللقاءات مع الجانب السوري توجت بتخفيض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية بنسبة 50% على المنتوجات الزراعية



أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في بيان اليوم أن "اللقاءات والإجتماعات طيلة الفترة الماضية مع الجانب السوري توجت بتسلمنا كتابًا رسميًا من الحكومة السورية يعنى بتخفيض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية بمقدار 50% على المنتوجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني مع بعض المطالب التقنية السورية والتي ستتم معالجتها بدءًا من الأسبوع المقبل".