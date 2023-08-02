العثور على طفلة حديثة الولادة بالقرب من الطريق الساحلية القديمة في سبلين

العثور على طفلة حديثة الولادة بالقرب من الطريق الساحلية القديمة في سبلين

عثر على طفلة حديثة الولادة في حرش الصنوبر مقابل مطعم السندباد على الطريق الساحلية القديمة في خراج بلدة سبلين، وهي على قيد الحياة.



وقد تم إبلاغ مخفر السعديات الذي باشر تحقيقاته، حيث أفيد بأنه سيتم نقلها إلى إحدى المستشفيات في المنطقة لمراقبة وضعه الصحي.