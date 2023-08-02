الصليب الأحمر: يتم التحقيق في الإدعاءات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي وملتزمون ضمان بيئة عمل آمنة

الصليب الأحمر: يتم التحقيق في الإدعاءات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي وملتزمون ضمان بيئة عمل آمنة

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان نشره عبر حسابه على تويتر أنه "يأخذ على محمل الجد الإدعاءات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي".



وقال: "كل عام، يستفيد أكثر من نصف مليون شخص في لبنان من الخدمات الصحية وبرامج الإغاثة التي يقدمها الصليب الأحمر اللبناني عبر شبكة تتكون من آلاف المتطوعين والموظفين. وخلال تنفيذ مهمته الإنسانية، يجهد الصليب الأحمر اللبناني لتطبيق أعلى معايير السلوك الأخلاقي، ويتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التحرش، والتحرش الجنسي، والتمييز، وإساءة إستعمال السلطة، كما والإستغلال والإعتداء الجنسي، وكذلك أي إتصال جسدي آخر غير مرغوب فيه أو أي عنف أو تهديدات بالعنف الجسدي".



وأشار إلى أنه "طبقًا لهذه السياسة وإجراءاتها في ما يتعلق بالحماية من التحرش الجنسي، لقد اتخذت جميع الإجراءات الإحترازية الملائمة، وحاليًا يتم إجراء تحقيق كامل من قبل جهة محايدة ومستقلة في الإدعاءات كافة المتداولة، وبمجرد إكتمال التحقيق، ستتخذ القرارات الملائمة وإجراءات المتابعة وفقًا لنتائج التحقيق المذكور، وسندًا للسياسات والأنظمة الداخلية المرعية الإجراء".



وختم الصليب الأحمر اللبناني بيانه مجددًا "إلتزامه ضمان بيئة عمل آمنة تحمي كرامة وحقوق جميع المستفيدين والمتطوعين والموظفين لديه، بما يتماشى مع مبادئه وقواعد السلوك لديه".