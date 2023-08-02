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بسبب تجدد الإشتباكات في عين الحلوة... محافظ الجنوب مدد وقف العمل في سرايا صيدا غدًا

بسبب تجدد الإشتباكات في عين الحلوة... محافظ الجنوب مدد وقف العمل في سرايا صيدا غدًا



مدد محافظ الجنوب منصور ضو قرار وقف العمل في الإدارات الرسمية في سرايا صيدا إلى يوم غد الخميس بسبب تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة.