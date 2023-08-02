مياه الجنوب أعلنت توقف العمل في مركزها الرئيسي في صيدا

مياه الجنوب أعلنت توقف العمل في مركزها الرئيسي في صيدا

أعلنت الإدارة العامة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان توقف العمل في المركز الرئيسي في صيدا غدًا الخميس بسبب عدم إستقرار الأوضاع نتيجة إستمرار الإشتباكات في مخيم عين الحلوة.



وطلبت الإدارة العامة من مصلحتي التوزيع والإنتاج إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاز أعمال الصيانة الضرورية والطارئة في المحطات والشبكات ومعالجة كل ما يؤثر في حسن سير المرفق العام وفي إستمرارية التغذية بالمياه.