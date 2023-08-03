المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل

أعلن عضو قيادة ساحة في حركة فتح في مخيم عين الحلوة اللواء منير المقدح أن الاشتباكات في المخيم انتهت تقريباً، بعد اتصالات حصلت اثر الخرق والفوضى بالأمس، ما أدى الى تدخل سريع لكل القيادات الفلسطينية لوقف اطلاق النار وانهاء الاشتباكات، وهي انتهت تقريباً بشكل كامل، كما قال.واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، الى ان المستهدف هو القضية الفلسطينية والوضع اللبناني، وهناك تخطيط لتفجير الوضع في المخيمات الفلسطينية.وردّاً على سؤال بشأن وجود سلاح متطور داخل المخيم، لفت الى أنه لم يستخدم اي سلاح متطور في الاشتباكات، وهناك سوق للاسلحة في البلد، والسلاح موجود في المخيم منذ سنوات، لكن قديم وغير متطور، أما عن الذخيرة، فلا أحد يمكنه أن يمنع التهريب، على حدّ تعبيره.وعن خطورة المجموعات المتشددة في المخيم، قال: "تم ضبط الوضع بشكل كامل، وهذه المجموعات لا تشكل اي خطر على المخيم ولا تمسك بأي قرار".وعن وجود مطلوبين في المخيم، اكد ان اي مطلوب يسلَّم للجيش اللبناني، لكن مثل كل مكان في البلد هناك بعض الاشخاص، ويهمنا ان لا يخرج اي عمل امني يشكل خطرا على البلد، كما قال، بحسب تعبيره.