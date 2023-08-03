حركة المطار قاربت المليون

حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً بأعداد المسافرين من والى لبنان خلال شهر تموز الفائت الذي شهد زيادة ملحوظة بأعداد الركاب لا سيما الوافدين منهم، حيث بلغ مجموع الركاب خلال الشهر السابع من العام الجاري 924 الفاً بزيادة 12,15 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2022,وبذلك يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية شهر تموز الى اربعة ملايين و 109 آلاف و 962 راكباً مقابل ثلاثة ملايين و 392 ألفاً و 704 ركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 اي بزيادة 21,14 بالمئة.