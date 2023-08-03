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حركة المطار قاربت المليون

أخبار لبنان
2023-08-03 | 05:02
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حركة المطار قاربت المليون
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حركة المطار قاربت المليون

حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً بأعداد المسافرين من والى لبنان خلال شهر تموز الفائت الذي شهد زيادة ملحوظة بأعداد الركاب لا سيما الوافدين منهم، حيث بلغ مجموع الركاب خلال الشهر السابع من العام الجاري 924 الفاً بزيادة 12,15 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2022,وبذلك يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية شهر تموز الى اربعة ملايين و 109 آلاف و 962 راكباً مقابل ثلاثة ملايين و 392 ألفاً و 704 ركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 اي بزيادة 21,14 بالمئة.
وقد توزعت حركة المطار خلال شهر تموز 2023 على الشكل التالي:

المسافرون:
ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 8,79 بالمئة وسجل 504 آلاف و 26 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 16,64 بالمئة وبلغ 419 ألفاً و 398 راكباً، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 45,11 بالمئة وسجل 579 راكباً.
وبالتالي يكون مجموع المسافرين من والى لبنان خلال شهر تموز قد بلغ 924 ألفاً و3 ركاب مقابل 823 ألفاً و 907 ركاب في تموز 2022 أي بزيادة 12,15 بالمئة.

حركة الطائرات:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال تموز الفائت 6544 رحلة ( بزيادة 8,2 بالمئة عن تموز 2022) منها 3271 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 8,31 بالمئة ) و 3273 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 8 بالمئة).

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