الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة

أخبار لبنان
2023-08-03 | 03:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميقاتي: من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة

تابع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوضع في مخيم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي اجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما اجرى اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور.
وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.
وجدد رئيس الحكومة مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية خصوصا وأن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على ارضهم ، والذي دفعوا في السابق اثمانا غالية بسببه.
وقال: "من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم ابناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة".
وشدد رئيس الحكومة على ان الجيش،  كما سائر الامنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الامن ووقف الاقتتال.

أخبار لبنان

هنية

ميقاتي

عين الحلوة

LBCI التالي
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
رطوبة مرتفعة ..ولا موجات حرّ في المدى القريب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:45

هنية يهاتف بري ويبحث معه الأوضاع في عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-30

ميقاتي: توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة مشبوه

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-04

ميقاتي: المغتربون هم الرئة التي يتنفس منها لبنان بفضل خبراتهم المهنية التنافسية والكفاءة والريادة المُعترَف بهما لهم حتى من قبل أشدّ المنافسين

LBCI
أخبار لبنان
08:38

ميقاتي تسلّم تقارير التدقيق المالي في مصرف لبنان لشركتين عالميتين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

لقاء بين شقير وفرونتسكا: لانتخاب رئيس للبدء فوراً في إقرار وتنفيذ خطة انقاذ وتعافي مالي واقتصادي

LBCI
امن وقضاء
09:22

قوى الأمن: تدابير سير في بيروت يوم غد 4-8-2023 بمناسبة إقامة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:17

المكاري: جلسة حكومية في 17 الجاري..والقرم: زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت سبعة اضعاف

LBCI
امن وقضاء
09:03

3 محاضر ضبط بحق اصحاب مطاعم في الميناء لمخالفتهم السلامة العامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:32

"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
فنّ
2023-07-27

إطلالة بالبيكيني ورقصٌ على الطاولة... هكذا احتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ54! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:03

أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:54

جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل

LBCI
أخبار لبنان
04:08

المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل

LBCI
أخبار دولية
14:05

للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:02

هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟

LBCI
رياضة
13:59

تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة

LBCI
السياحة في لبنان
13:53

أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:09

بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
منوعات
13:54

رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!

LBCI
فنّ
16:17

ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل

LBCI
صحة وتغذية
12:36

بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!

LBCI
خبر عاجل
13:11

المكتب الاعلامي لميقاتي: لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More