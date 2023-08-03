جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل

في بداية الجلسة الوزراية، وضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء في اجواء زيارته بالامس الى الديمان مع وفد وزاري واجتماعه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

وطلب من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا.

تعليميا، تقرّر إدخال اساتذة الجامعة المتفرغين إلى ملاك الجامعة اللبنانية وعددهم ٩٥٦.

كما قرر رئيس الحكومة، بناء على طلب وزير الترببة، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وايضا الجامعة اللبنانية.