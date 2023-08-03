أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة

دعا النائب أسامة سعد الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الامن والاستقرار في مخيم عين الحلوة.



واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن الاشتباكات في عين الحلوة تطال الامن الوطني اللبناني في الصميم .



وشدد على أن المطلوب وضع الموضوع على الطاولة وبحثها لتنظيم السلاح وتحديد الجهات الامنية التي يجب أن تكون مسؤولة عن الامن في المخيمات لتكون على تواصل مع العناصر الامنية اللبنانية لتأمين الامن وملاحقة الجرائم والتعديات.