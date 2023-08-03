الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

أخبار لبنان
2023-08-03 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان توضيحي من &quot;كهرباء لبنان&quot;: رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان انه"عطفاً على ما يُثار من بعض اللبس بين رسوم وبدلات نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي من جهة وتعرفة فواتير مبيع الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان المتضمنة رسم اشترك وبدل تأهيل وقيمة استهلاك كيلوواط الكهرباء، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي:

-إن رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء، وهي مختلفة تحديداً عن رسم الاشتراك وبدل التأهيل الواردين في فاتورة الكهرباء، وبالتالي فإن رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا تؤثّر على احتساب فواتير الكهرباء وقيمتها إطلاقاً.

-إن رسوم وبدلات نظام الاشتراك التي تم تعديلها بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 293-16/2023 تاريخ 22/6/2023 هي الواردة في المواد رقم 6، 7، 11، 15، 17، 24، 25، 29، 31، 32، 34، 40، 41، 43، 44، 46، 47 من هذا النظام، الصادر بموجب الأمر التنظيمي رقم 255 تاريخ 16/4/2010، وفي الجداول الملحقة به. وقد أصبح هذا التعديل نافذاً بعد اقترانه بموافقة مجلس شورى الدولة وبالموافقة والتصديق من جانب وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية، وفق المذكرة التنفيذية تاريخ 1/8/2023، وابتدأ تطبيقه بتاريخ 2/8/2023.

-تترتّب رسوم وبدلات نظام الاشتراك المشار إليها عند إجراء معاملات محددة عائدة للمشترك لدى دوائر وأقسام التوزيع، بحسب نوع المعاملة وفي حينها عندما يتم إجراؤها، كالرسوم والبدلات المترتبة بشأن عقد إشتراك جديد، أو  تقوية، أو تخفيض، أو قطع مؤقت، أو تجميد، أو إعادة إحياء، أو تحويل إلى مشترك جديد، أو دمج اشتراكات، أو تجزئة اشتراك قائم، أو بدل إعادة التيار المقطوع بسبب المتأخرات أو المتوجبات أو محاضر المخالفات، أو رسم تحويل وتثبيت عداد الورشة ...إلخ (لمزيد من التفاصيل يُمكن الاطلاع على النظام، المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني).

-إن الزيادة التي طرأت على هذه الرسوم والبدلات في نظام الاشتراك، والتي هي مختلفة ومستقلة كلياً عن احتساب فواتير الكهرباء كما أشرنا أعلاه، تقتصر على احتسابها بقيمة 10 أضعاف، اعتباراً من 2/8/2023، وهي لا تترتّب إلا في حال إجراء معاملة ما من قبل المشترك، وبحسب نوع المعاملة، وذلك بعدما كانت رسوم وبدلات هذه المعاملات محتسبة في السابق وفق الأمر التنظيمي رقم 255 تاريخ 16/4/2010، عندما كان السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي بحدود /1500/ ل.ل. فقط، ما يعني، بعملية حسابية بسيطة، أنها باتت تتلاءم مع سعر صرف الدولار حالياً المعلن عنه من قبل مصرف لبنان بحوالي /15000/ل.ل. فقط، وليس أي سعر صرف آخر للدولار في الأسواق أو المنصات، وذلك بالرغم من الفرق الكبير بين سعر الصرف هذا وأسعار الصرف الأخرى السائدة للعملة الصعبة، التي تترواح حول معدّل /90000/ ل.ل. للدولار الواحد في السوق غير الرسمية، وأيضاً سعر الصرف الذي يعتمده مصرف لبنان حالياً لتحويل حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من الدولارات الأمريكية من إيرادات الفواتير بالليرة اللبنانية بحوالي /104000/ل.ل. للدولار الواحد، أي أن نسبة هذه الزيادة على الرسوم والبدلات في نظام الاشتراك تُعتبر زهيدة مقارنة بالفارق الشاسع بين سعر الصرف /15000/ل.ل. وأسعار السوق المعتمدة لصرف الدولار الأمريكي، والتي تُحتسب عليها التكاليف التي تتكبّدها المؤسسة لتأمين اللوازم والتجهيزات وسواها والمرتبطة بأسعار السوق الرائجة المرتبطة بدورها بالعملات الصعبة (fresh Dollars)  في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة في البلاد".

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

توضيحي

"كهرباء

لبنان":

وبدلات

الاشتراك

علاقة

بتعرفة

فواتير

استهلاك

الكهرباء

LBCI التالي
القاضية إسكندر تطلب من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف رياض سلامة
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-13

بيان توضيحي من أنطوان أزعور بشأن "مغالطات" تتعلق بشركة Batco في لبنان

LBCI
اقتصاد
2023-06-08

"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-02

تقنية علمية جديدة "تعيد الجينات إلى الحياة"... علماء يتحكمون في الحمض النووي البشري بالكهرباء!

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-26

رياض سلامة لحوار المرحلة: لا يوجد في مصرف لبنان أي مبالغ لـ"فوري" ولا علاقة لي ولا لماريان الحويك بها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

لقاء بين شقير وفرونتسكا: لانتخاب رئيس للبدء فوراً في إقرار وتنفيذ خطة انقاذ وتعافي مالي واقتصادي

LBCI
امن وقضاء
09:22

قوى الأمن: تدابير سير في بيروت يوم غد 4-8-2023 بمناسبة إقامة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:17

المكاري: جلسة حكومية في 17 الجاري..والقرم: زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت سبعة اضعاف

LBCI
امن وقضاء
09:03

3 محاضر ضبط بحق اصحاب مطاعم في الميناء لمخالفتهم السلامة العامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:32

"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
فنّ
2023-07-27

إطلالة بالبيكيني ورقصٌ على الطاولة... هكذا احتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ54! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:03

أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:54

جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل

LBCI
أخبار لبنان
04:08

المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل

LBCI
أخبار دولية
14:05

للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:02

هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟

LBCI
رياضة
13:59

تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة

LBCI
السياحة في لبنان
13:53

أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:09

بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
منوعات
13:54

رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!

LBCI
فنّ
16:17

ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل

LBCI
صحة وتغذية
12:36

بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!

LBCI
خبر عاجل
13:11

المكتب الاعلامي لميقاتي: لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More