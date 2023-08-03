الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل

كلّف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير المال يوسف خليل بإعداد مشروع قانون اقتراض من مصرف لبنان، بحسب معلومات الـLBCI، على أن يتشاور وزير المال في الصيغة مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونواب الحاكم الآخرين.