زيارة وفد من "التجدد للوطن" الى المطران عودة وبحثٌ في الأهداف الوطنية المرغوب تحقيقها

عرض وفد من "التجدد للوطن" مع متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الورقة السياسية الأولى التي أطلقها "التجدد للوطن" مؤخراً والتي تعبر عن هويته السياسية، ويعلن من خلالها عن مواقفه من القضايا الاساسية المطروحة على الساحة اللبنانية.



وأبدى الوفد رغبته للتعاون مع المطران عودة ووضعه في جو إنطلاقة "التجدد للوطن" والأهداف الوطنية التي يسعى لتحقيقها بالتعاون مع باقي مكونات الوطن.



وتمنى المطران عودة من جهته "للتجدد للوطن" التوفيق والنجاح ، وركّز على أهمية نشر المحبة والتسامح بين اللبنانيين ، والتمسك بالقيم الوطنية والاخلاقية التي تبقى الاساس في بناء الأوطان.