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المكاري: جلسة حكومية في 17 الجاري..والقرم: زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت سبعة اضعاف

أخبار لبنان
2023-08-03 | 09:17
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المكاري: جلسة حكومية في 17 الجاري..والقرم: زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت سبعة اضعاف
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المكاري: جلسة حكومية في 17 الجاري..والقرم: زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت سبعة اضعاف

تلا وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا مقررات الجلسة، وقال "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 من الجاري وعلى رأس جدول اعمالها البحث في تحديات العام الدراسي والجامعي في ما خص المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية اضافة الى بند آخر يتعلق بصيانة الطرق وتنظيفها".
 
واضاف:" كما تقرر تكليف وزير الاقتصاد باجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح  وفقاً لقرض متفق عليه مع البنك الدولي".

بدوره، اعلن و زير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم بعد الجلسة،  زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف".

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