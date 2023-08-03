مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: لتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف في قضية انفجار المرفأ

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: لتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف في قضية انفجار المرفأ
أخبار لبنان
2023-08-03 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: لتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف في قضية انفجار المرفأ
أعرب أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" في بيان بالذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، عن "تضامنهم مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم ومنازلهم وسبل عيشهم بشدة جراء هذا الحدث المأساوي".
وأشارت المجموعة الى أن "ثلاثة أعوام مرت على هذا الانفجار المميت الذي أدى الى مقتل أكثر من مائتين وعشرين شخصا واصابة وتشريد الآلاف، وما زال أهالي الضحايا والشعب اللبناني ينتظرون الحقيقة والعدالة والمساءلة".
وإذ أسفت المجموعة "لعدم إحراز تقدم في المسار القضائي"، دعت "السلطات اللبنانية إلى ازالة جميع العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة، وتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف".
وأكدت أن "ضمان المساءلة القضائية ومكافحة الإفلات من العقاب جزء لا يتجزأ من استعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية. والجمود الذي يكتنف التحقيق في انفجار المرفأ يؤكد على الحاجة الملحة لحماية استقلالية القضاء اللبناني وحياده ونزاهته".
ودعت "مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في سن التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية"، مؤكدة وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه".
أخبار لبنان
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان
انفجار
مرفأ بيروت
التالي
مسؤول عسكري لـ "الأخبار": لا خطة لدى الجيش للتدخل في عين الحلوة
هنية يهاتف بري ويبحث معه الأوضاع في عين الحلوة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:22
قوى الأمن: تدابير سير في بيروت يوم غد 4-8-2023 بمناسبة إقامة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت
امن وقضاء
09:22
قوى الأمن: تدابير سير في بيروت يوم غد 4-8-2023 بمناسبة إقامة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2023-08-02
مذكرة لمحافظ بيروت في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2023-08-02
مذكرة لمحافظ بيروت في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2023-07-27
جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: تحركنا هذا العام للاحتجاج على انتهاك حقوقنا الدستورية والقانونية والتعدي على السلطة القضائية
أخبار لبنان
2023-07-27
جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: تحركنا هذا العام للاحتجاج على انتهاك حقوقنا الدستورية والقانونية والتعدي على السلطة القضائية
0
أخبار لبنان
2023-07-04
أمام مرفأ بيروت... وقفتان متزامنتان لأهالي ضحايا الانفجار
أخبار لبنان
2023-07-04
أمام مرفأ بيروت... وقفتان متزامنتان لأهالي ضحايا الانفجار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:27
وزارة البيئة تعلن موافقة مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع جديد بشأن إدارة مخاطر حرائق الغابات
أخبار لبنان
12:27
وزارة البيئة تعلن موافقة مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع جديد بشأن إدارة مخاطر حرائق الغابات
0
اقتصاد
12:22
وزير المالية وقع مشروع مرسوم عائدات البلديات عن العام 2021
اقتصاد
12:22
وزير المالية وقع مشروع مرسوم عائدات البلديات عن العام 2021
0
أخبار لبنان
12:18
الراعي في قداس عن أرواح ضحايا المرفأ: لا أحد يستطيع إخفاء الحقيقة
أخبار لبنان
12:18
الراعي في قداس عن أرواح ضحايا المرفأ: لا أحد يستطيع إخفاء الحقيقة
0
أخبار سياسية
11:52
نصرالله: حزب الله لا يملك رواية لما جرى في عين الحلوة..ومن ضيّع الحقيقة في تفجير المرفأ هو الذي عمل على تسييسها
أخبار سياسية
11:52
نصرالله: حزب الله لا يملك رواية لما جرى في عين الحلوة..ومن ضيّع الحقيقة في تفجير المرفأ هو الذي عمل على تسييسها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-26
مصادر مصرفية: المصارف مرتاحة لأن القضاء انحاز الى جانب المودعين
أخبار لبنان
2023-06-26
مصادر مصرفية: المصارف مرتاحة لأن القضاء انحاز الى جانب المودعين
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-01
خطة نواب الحاكم لتحرير سعر الصرف... هل تؤدي إلى إرتفاع الدولار في السوق؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-01
خطة نواب الحاكم لتحرير سعر الصرف... هل تؤدي إلى إرتفاع الدولار في السوق؟
0
فنّ
2023-07-11
بعد تنصيبها سفيرة لمناهضة تعنيف الأطفال.. ماغي بو غصن تعلّق على حادثة الحضانة في لبنان
فنّ
2023-07-11
بعد تنصيبها سفيرة لمناهضة تعنيف الأطفال.. ماغي بو غصن تعلّق على حادثة الحضانة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-01
إليكم آخر المستجدات من داخل مخيم عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-01
إليكم آخر المستجدات من داخل مخيم عين الحلوة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:03
أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
07:03
أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
06:54
جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل
أخبار لبنان
06:54
جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل
0
أخبار لبنان
04:08
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
أخبار لبنان
04:08
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
0
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
0
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
0
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
0
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:54
رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!
منوعات
13:54
رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!
2
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
3
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
4
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
5
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
6
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
7
فنّ
16:17
ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟
فنّ
16:17
ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟
8
صحة وتغذية
12:36
بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!
صحة وتغذية
12:36
بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More