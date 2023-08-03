وزارة البيئة تعلن موافقة مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع جديد بشأن إدارة مخاطر حرائق الغابات

أعلنت وزارة البيئة موافقة مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع جديد بشأن إدارة مخاطر حرائق الغابات في لبنان.



وستقوم وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجنة إدارة الكوارث وشركاء اخرين وبدعم من البنك الدولي بتطوير وتنفيذ المشروع الممول كهبة من مرفق البيئة العالمي لتحسين إدارة مخاطر الحرائق في لبنان في سياق الإدارة المستدامة للغابات والمحميات الطبيعية.



ويأتي المشروع الجديد استكمالا للمساعدة الفنية القيمة التي قدمها البنك الدولي بشأن حرائق الغابات بتمويل من صندوق "برو غرين" [Progreen] الائتماني. وسيركز المشروع على تعزيز إدارة مخاطر الحرائق، لا سيما على المستوى المحلي وفي المناطق الأكثر عرضة للحرائق تنفيذا لاستراتيجية وزارة البيئة للوقاية والحد من حرائق الغابات. ومن المتوقع ان يبدأ التنفيذ في رييع ٢٠٢٤.