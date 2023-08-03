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ميشال موسى للـLBCI: المستغرب هو كمية السلاح ونوعيته في مخيّم عين الحلوة

أخبار لبنان
2023-08-03 | 04:21
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ميشال موسى للـLBCI: المستغرب هو كمية السلاح ونوعيته في مخيّم عين الحلوة
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ميشال موسى للـLBCI: المستغرب هو كمية السلاح ونوعيته في مخيّم عين الحلوة

اعتبر النائب ميشال موسى ان ما حصل في مخيّم عين الحلوة هو صراع حول السلطة وصراع نفوذ، في مكان ضيّق وفي بلد فيه ما يكفيه من المشاكل، ولفت الى ان" هذه الصراعات لا تؤثر في القضية الفلسطينية، ولا افق لها".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI"الغريب والمستغرب هو كمية السلاح ونوعيته في هذا المخيّم، الأمر الذي يستدعي التشدد في ادخال الاسلحة اليه."

واضاف "الدعم لهذه المخيمات يأتي من افراد في الخارج، ومن بعض الدول، وهناك جهات تمدّ هذه المخيّمات بالمال والهدف خلق ولاءات".

وأشار الى ان " الجيش لن يقصّر في الدفاع عن أمن وطنه، وبإمكانه ضبط مداخل مخيّم عين الحلوة، ولكن أن تدفع السياسة بالجيش للقيام بعمليات معيّنة في المخيّم، هي أمور على الجيش أن يُقرّر فيها، ولن يُحارب حرب ميليشيا".

واشار الى ان " بإمكان الاسرائيليين لعب ألعاب قذرة في مخيّم عين الحلوة".

وعلى مقلب الملف الرئاسيّ قال "الأمر الايجابيّ الوحيد في موضوع رئاسة الجمهورية هو القبول بمبدأ الحوار أو التشاور أو التحاور من أجل أن التواصل مع بعضنا البعض، للاتفاق على مواصفات ومبادئ معينة في شخص الرئيس، وقد طُلب أن تكون هذه الأفكار مكتوبة، وبحسب تقديري ستتوضح الصورة في أيلول".

واعتبر ان الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو حوار قديم جديد.












أخبار لبنان

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