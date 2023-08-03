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اجتماع لهيئة العمل الفلسطيني المشترك
أخبار لبنان
2023-08-03 | 13:06
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اجتماع لهيئة العمل الفلسطيني المشترك
متابعة للأحداث المؤسفة الجارية في مخيم عين الحلوة، عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعا في مقر الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في صيدا.
وأكدت في بيان، على "القرارات التي اتخذتها في اجتماعها الذي عقد في سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، بحضور السفير الفلسطيني اشرف دبور، الثلاثاء الماضي، واولها تثبيت وقف اطلاق النار، وتوفير البيئة الامنة لعودة اهلنا النازحين الى بيوتهم في المخيم، وضرورة بدء عمل لجنة التحقيق التي شكلتها هيئة العمل والتي يرأسها اللواء معين كعوش، للتحقيق بعملية الاغتيال الاجرامية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود".
وأجرت الهيئة "تعديلا على اللجنة الميدانية لمتابعة تنفيذ وقف اطلاق النار بحيث تضم مندوبين عن لجان الاحياء يتم تسميتهم من قبل هيئة العمل المشترك في منطقة صيدا في اجتماعها غدا الجمعة، للوقوف امام الخروقات التي تحصل".
كما تم الاتفاق على ان "تبقى هيئة العمل الفلسطيني المشترك تتابع تنفيذ كل ما تقدم لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي".
وتخلل الاجتماع اتصالان بالمجتمعين، الأول من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والآخر من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، أثنيا فيهما على "جهود هيئة العمل الفلسطيني المشترك في السعي لوقف وتثبيت إطلاق النار"، ودعيا إلى "متابعة العمل بموقف موحد من أجل تحقيق ذلك، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيم، ومحاسبة المخلين بالأمن فيه".
أخبار لبنان
هيئة العمل الفلسطيني المشترك
لبنان
عين الحلوة
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