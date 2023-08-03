الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الكاتب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت... رسالة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى بايدن

أخبار لبنان
2023-08-03 | 15:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت... رسالة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى بايدن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت... رسالة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى بايدن

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت، حيث سلطت الضوء على شكوكها تجاه النهج الأميركي الحالي تجاه لبنان، داعية إلى دور أكثر حزماً لمنع لبنان أن يصبح دولة عميلة لإيران.

وشددت اللجنة، بقيادة العضو رفيع المستوى جيمس ريش من ولاية أيداهو، على حاجة الولايات المتحدة إلى دعم أفضل لمرشحين سياسيين ذي مصداقية ومجتمع مدني قوي، وزيادة العقوبات على المسؤولين اللبنانيين الفاسدين، والحد من تخزين أسلحة حزب الله في المناطق المدنية، وتعزيز الدعم للبنانيين.

ودانت الرسالة استمرار فشل مجلس النواب اللبناني في اختيار رئيس، وهو الوضع الذي لاحظت اللجنة أنه جعل جهود الإصلاح الكبيرة مستحيلة عمليا.

وخصت اللجنة رئيس مجلس النواب اللبناني الحالي نبيه بري، منتقدة اصطفافه مع حزب الله واستخدامه للإجراءات النيابية لتأخير تعيين رئيس جديد.

كما أشارت الرسالة أيضًا إلى استمرار حزب الله في تخزين الأسلحة بين السكان المدنيين والمباني، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل والقوات الأميركية والدبلوماسيين. وحثت إدارة بايدن على ممارسة قانون 2018 الذي يفرض عقوبات على من يستخدمون الدروع البشرية.

وأيدت اللجنة استمرار دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني، مؤكدة على دوره كمؤسسة موثوقة في لبنان وشريك في مكافحة الإرهاب.

كما تم التأكيد على اعتماد حزب الله المالي على إيران. واعتبرت اللجنة أن الغموض في سياسة إدارة بايدن تجاه إيران كان يغذي حزب الله بشكل غير مباشر. وضغطت لاتخاذ مزيد من الإجراءات لقطع شريان الحياة المالي لحزب الله.

ودعت الرسالة إلى مساءلة أقوى، لا سيما فيما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت المأساوي، ومقتل أحد جنود حفظ السلام الأيرلنديين التابعين للأمم المتحدة، ومقتل لقمان سليم، أحد منتقدي حزب الله.
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لجنة العلاقات الخارجية

مجلس الشيوخ الأميركي

بايدن

انفجار

مرفأ بيروت

LBCI التالي
ميقاتي: من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة
رطوبة مرتفعة ..ولا موجات حرّ في المدى القريب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:22

قوى الأمن: تدابير سير في بيروت يوم غد 4-8-2023 بمناسبة إقامة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-02

مذكرة لمحافظ بيروت في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-27

جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: تحركنا هذا العام للاحتجاج على انتهاك حقوقنا الدستورية والقانونية والتعدي على السلطة القضائية

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-04

أمام مرفأ بيروت... وقفتان متزامنتان لأهالي ضحايا الانفجار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:04

توقيع اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والسفارة الفرنسية لتطوير قدرات العناصر

LBCI
أخبار لبنان
14:26

سامي الجميل عشية ذكرى 4 آب: لن ننسى ولن نسامح ولن نسكت قبل جلاء الحقيقة

LBCI
أخبار لبنان
14:12

وزير الطاقة رحّب بالبلاغ التحذيري الذي أصدره القاضي عبّود الى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الامانة العامة لمجلس الوزراء وزعت بنود جلسة الاثنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:30

مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:09

مع إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية... طفلة الـ7 سنوات تصاب برصاصة طائشة

LBCI
أخبار لبنان
09:17

المكاري: جلسة حكومية في 17 الجاري..والقرم: زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت سبعة اضعاف

LBCI
اقتصاد
12:22

وزير المالية وقع مشروع مرسوم عائدات البلديات عن العام 2021

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

راشيا تحتفل بعيد التجلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:07

تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها

LBCI
خبر عاجل
12:24

مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي

LBCI
أخبار لبنان
07:09

بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

LBCI
فنّ
04:36

ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
13:32

ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل

LBCI
منوعات
07:10

أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!

LBCI
فنّ
01:42

قبلات وضحك... لقطات "رومانسية" تجمع عمرو دياب وداليدا خليل وشكوك حول ارتباطهما؟! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More