توقيع اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والسفارة الفرنسية لتطوير قدرات العناصر

التقى المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطار، في مكتبه، القائم بالأعمال لدى السفارة الفرنسية لدى لبنان Jean - François Guillaume، يرافقه الخبير التقني الكولونيل Armand MORAND، وقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين المدير العام للدفاع المدني، بتفويض من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى لبنان، بغية تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني سواء أكان لجهة العتاد أو البرامج التدريبية.



ورصد مبلغ وقدره 313 ألف يورو لتنفيذ هذا المشروع "النهضوي".