نقابة المعلمين: للمساواة بين رواتب الخاص والرسمي

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين إجتماعه الدوري، وأصدر المجتمعون بيانًا لفتوا فيه إلى أن "الذكرى الثالثة لإنفجار المرفأ الذي دمر نصف العاصمة بيروت وأدى إلى مأساة ستعيشها عائلات فقدت أعزاء بطريقة إجرامية لم يشهد لها التاريخ مثيلًا حلت في ظل حكم منظومة فاسدة تعيق عمل القضاء، وتعمل على ضرب وتدمير ما تبقى من مقومات صمود الشعب اللبناني، في ظل عرقلة عمل القضاء اللبناني ومنعه من الوصول إلى نتائج ملموسة في التحقيق، فيما ستبقى الجراح ملتهبة ومشاهد الإنفجار ماثلة في الأذهان"، مطالبين بـ"أن يستعيد القضاء إستقلاليته وأن يعمل باندفاع وشفافية ونزاهة لكشف الجهة التي تقف خلف هذا الإنفجار ومحاسبتها، وألا تبقى مثل هذه الجرائم من دون حساب".وإذ تقدمت النقابة بخالص العزاء لذوي الضحايا، تمنت "الشفاء النفسي والروحي لجميع اللبنانيين من هذا المصاب الأليم، وأن تجمع هذه المصيبة الشعب اللبناني في مسيرة شعبية وقضائية واحدة نحو الحقيقة والعدالة".وذكرت بالدعوة إلى إنتخابات مجالس الفروع، في دورة أولى بتاريخ 5 تشرين الثاني 2023، وفي حال لم يكتمل النصاب، ففي دورة ثانية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2023، على أن يفتح باب الترشح من تاريخ 7 آب لغاية 1 تشرين الثاني في مراكز الفروع. وعليه، يقفل باب الإنتساب إلى النقابة في 30 أيلول 2023 وحتى إجراء الإنتخابات. وستشرف عليها الجمعية اللبنانية لديموقراطية الإنتخابات بهدف تأمين جو من الشفافية والنزاهة طيلة عملية الإقتراع والإنتخاب.وأشار البيان إلى أن المجلس التنفيذي بصفته سلطة الوصاية على مجلس إدارة صندوق التعاضد إطلع على موازنة الصندوق ووافق عليها، وطالب بالإستمرار بتحسين الخدمات والتقديمات التي يوفرها للمعلمين، ولا سيما الخدمات الإستشفائية والصحية في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة والضاغطة، وحيا رئيس وأعضاء المجلس كما وإدارة الصندوق وموظفيه على الجهود التي بذلوها ولا يزالون للإستمرار بتأمين خدمات هذه المؤسسة التي تشكل حاجة للمعلمين ولا سيما في هذه المرحلة، مشجعًا على الإنتساب إلى صندوق التعاضد للإستفادة من الخدمات التي يوفرها على أنواعها.ولفت إلى أن النقيب نعمة محفوض وضع الأعضاء في أجواء إجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي بحث خلاله في إنطلاقة العام الدراسي المقبل، والمخاوف من أي تعثر محتمل، في ظل الأوضاع السياسية والإقتصادية والمالية الحالية التي تمر بها البلاد، وإحتمال تعثر العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية من جديد وانعكاس ذلك على المدارس الخاصة. كما وضعه في أجواء الأوضاع المادية الصعبة جدًا التي يعيشها المعلمون منذ أربع سنوات. وطالب محفوض بصرف المنحة المادية لصندوق تقاعد المعلمين في المؤسسات الخاصة من دون تأخير، والتي وعد بها الرئيس ميقاتي منذ أشهر من دون تنفيذ. وشرح محفوض لميقاتي الظروف غير المقبولة إنسانيًا التي يعيشها المعلمون المتقاعدون. كما طالب بإعفائهم حاليًا من رسم 810 آلاف ليرة للضمان عن كل متقاعد إلى حين زيادة رواتبهم على نحو مقبول، وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية.وطالب المجلس التنفيذي الهيئة العامة لمجلس النواب بـ"إقرار إقتراح القانون الذي أعدته النقابة لزيادة أساس راتب المعلمين في المدارس الخاصة في إطار وحدة التشريع، كي يتساوى أساس راتبهم براتب المعلمين في القطاع الرسمي"، داعيًا لجنة التربية إلى "الإسراع في إقرار إقتراح قانون تغذية صندوق تقاعد المعلمين من دون تأخير، وذلك كي يتمكن من تأمين الزيادة على رواتب المعلمين المتقاعدين. واطلع المجلس من اللجنة الإجتماعية على العروضات والحسومات التي توفرها للمعلمين المنتسبين إلى النقابة، مشجعًا المعلمين على إستخدامها والإستفادة منها في مصاريفهم اليومية.