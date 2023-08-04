وزير الزراعة يغادر إلى سوريا...

وزير الزراعة يغادر إلى سوريا...

يغادر وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى سوريا، يرافقه المدير العام للمنظمة الدكتور ابراهيم الدخيري للقاء وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" المهندس نصرالدين العبيد، للتباحث في آلية العمل المشترك العربي العربي ومناقشة المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان وسوريا بالشراكة مع منظمة "أكساد".



وسيتم مناقشة اللقاء الرباعي الذي عقد بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، على أن يتم التحضير إلى قمة قادمة، من أجل تسيير حركة إنسيابية السلع والمنتجات الزراعية بين الدول الأربع، على أن ينضم دول عربية أخرى.

