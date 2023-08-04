إفتتاح المبنى الجديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا

بعد ثلاث سنوات من انفجار المرفأ، تمّ إفتتاح المبنى الجديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا، بعد إستكمال بنائه وترميمه، بالتعاون مع اليونيسف والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبمؤازرة من عدد من الشركاء الدوليين والمحليين، المبنى الجديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي.



وقد باتت سعة المبنى الجامعي الإستشفائي المكون من أربع طبقات مئة سرير، من بينها ثمانون سريرا مخصصا للأمهات والأطفال.