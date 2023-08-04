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مياه جبيل حذرت من إستمرار التعديات على الشبكة ودعت إلى إزالتها
أخبار لبنان
2023-08-04 | 07:44
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مياه جبيل حذرت من إستمرار التعديات على الشبكة ودعت إلى إزالتها
مياه جبيل حذرت من إستمرار التعديات على الشبكة ودعت إلى إزالتها
حذرت دائرة جبيل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من الإستمرار في التعدي على الشبكة.
ودعت جميع المتعدين على الشبكات وخطوط الجر، وخاصة خط الجر الصادر من أفقا إلى قرى وسط القضاء، إلى تسوية أوضاعهم وإزالة تعدياتهم، بعدما ظهرت اليوم إعادة التعدي من بعض المواطنين غير المسؤولين، ضاربين بعرض الحائط القوانين والأنظمة لتسيير أمورهم ومنفعتهم الشخصية على حساب عشرات القرى والبلدت.
وقالت في بيان: "للمرة الأخيرة، إذ تطلب من جميع المواطنين المتعدين على الشبكات وخطوط الجر، ومن الموظفين المشاركين أو مغضي النظر عن هذه التعديات، التقدم بتسوية أوضاعهم وإزالة جميع التعديات، وإلا ستنشر أسماءهم في الإعلام لمعرفة من يتعدى على حقوق المواطنين الشرفاء، وإحالتهم على القضاء المختص".
وشكرت "القوى الأمنية المتعاونة وبخاصة جهاز أمن الدولة على المتابعة اليومية لقمع المخالفات وسرقات المياه، لمساعدة المواطنين الشرفاء الذين يخضعون للقانون ويطالهم الظلم من جراء الفاسدين".
أخبار لبنان
دائرة جبيل
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
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