الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"فتحت يدي وقلت لله أنا أنتظرك كي تأتي وتأخذني"... ماري تيريز حنا: نجوت من انفجار المرفأ بأعجوبة وهذا ما حصل معي! (فيديو)

أخبار لبنان
2023-08-04 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;فتحت يدي وقلت لله أنا أنتظرك كي تأتي وتأخذني&quot;... ماري تيريز حنا: نجوت من انفجار المرفأ بأعجوبة وهذا ما حصل معي! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"فتحت يدي وقلت لله أنا أنتظرك كي تأتي وتأخذني"... ماري تيريز حنا: نجوت من انفجار المرفأ بأعجوبة وهذا ما حصل معي! (فيديو)

"فتحت يدي وقلت لله أنا أنتظرك كي تأتي وتأخذني بسرعة"... ماري تيريز حنا: نجوت من انفجار المرفأ بأعجوبة وهذا ما حصل معي! (فيديو)

في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، روت عارضة الأزياء ماري تيريز حنا ما حصل معها في 4 آب 2020 وكيف نجت من الموت في 4 آب 2020، خلال برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI.

وقالت: "شعرت قبل يومين من وقوع الإنفجار بأن أمراً ما سيحصل، كنت في القرية مع أهلي وقبل نزولي إلى بيروت شعرت بالخوف وكأن إحساس ما كان يحذرني من النزول الى العاصمة، وقبل خروجي من المنزل ضميت أمي بقوة غير اعتيادية".

وتابعت حنا: "كنت في المنزل عندما حصل الانفجار، وفي لحظة الانفجار رأيت شبحا أسود في السماء وحاولت الهرب لكن السقف سقط علي، وفجأة شعرت بقوة ربانية ساعدتني على الوقوف والتوجه نحو الطريق، كنت أمشي لكنني لم أتمكن من الرؤية، كنت أشعر بأنه يغمى علي وكنت أصرخ ليسوع، وتكرر الإغماء معي مرات عدة وفي النهاية شعرت بالاستسلام، فجلست أرضاً وفتحت يدي وخاطبت الله بالقول: "أنا أنتظرك كي تأتي وتأخذني"

وأضافت: "كنت أشعر بأنني لن أعيش وطلبت من الله أن يأخذني بسرعة... صليت لله في الصباح وسلمته يومي وطلبت منه ألا يفلت يدي، وأنا موجودة اليوم بأعجوبة، كل تفصيل معي حصل بأعجوبة".

وأكملت ماري تيريز روايتها بالقول: "عندما استيقظت وجدت نفسي في سيارة الممثل معتصم النهار وهو الذي أوصلني إلى المستشفى  واستمر في الاطمئنان علي".

وأكدت أن: "في هكذا لحظات لا نفكر في السبب بل في مصيرنا ويصبح تفكيرنا أسمى من كل شيء على هذه الأرض... أنا لا أؤمن بعدالة الأرض والله يأخذ حق الجميع".

وشددت على أن "الندوب في رجلي أنا متعلقة بها لأنها جزء من حياتي ومما حصل معي".


 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أنتظرك

وتأخذني"...

تيريز

انفجار

المرفأ

بأعجوبة

(فيديو)

LBCI التالي
ماكرون في الرابع من آب: لبنان لم يكن وحيدًا وهو ليس وحيدًا اليوم أيضًا
مياه جبيل حذرت من إستمرار التعديات على الشبكة ودعت إلى إزالتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:03

"قبل ان يموت توقع رحيله"... رولا ملاحي في تصريح صادم: رالف يزورني دائماً وهذا ما حذرني منه! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-07-18

حاولت أن تفتح باب الصيدلية فانفجر بها وسقط جزء آخر منه على رأس طبيبة... لحظة "خرافية" وهذا ما حدث! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-16

نقيبة أصحاب دور الحضانة لـ"الأحد مع ماريو": الحضانة التي حصل فيها التعنيف فتحت في فترة كورونا لذلك لا نعرف شيئا عنها

LBCI
منوعات
2023-07-13

مشهد يوثق الفضيحة في بلد عربي... ممرضات يجففن "الملوخية" في قسم ولادة الأطفال وهذا مصير المستشفى! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:53

في ذكرى 4 آب مسيرة من الكرنتينا باتجاه تمثال المغترب..حاصباني للـLBCI: نطالب بلجنة تقصي حقائق

LBCI
أخبار لبنان
09:51

مرفأ بيروت يتوقف عن العمل عند السادسة إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب

LBCI
امن وقضاء
09:42

مسيرة "من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون"..مخزومي للـLBCI: المنظومة الفاسدة تريد طمس الحقيقة

LBCI
خبر عاجل
09:40

الخارجية الأميركية: عدم إحراز تقدم في المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد على ضرورة إصلاح القضاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
13:32

ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:40

الخارجية الأميركية: عدم إحراز تقدم في المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد على ضرورة إصلاح القضاء

LBCI
فنّ
01:50

اليسا في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت: ولا قوة رح تخلينا ننسى

LBCI
أخبار دولية
01:13

انقلابيو النيجر يُبطلون اتفاقيات عسكرية مع فرنسا وينهون مهمّات سفراء بلادهم في هذه الدول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:00

أهالي ضحايا انفجار المرفأ..في الذكرى الثالثة لـ4 آب يطلبون الحقيقة لأبنائهم

LBCI
أخبار لبنان
09:53

في ذكرى 4 آب مسيرة من الكرنتينا باتجاه تمثال المغترب..حاصباني للـLBCI: نطالب بلجنة تقصي حقائق

LBCI
امن وقضاء
09:42

مسيرة "من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون"..مخزومي للـLBCI: المنظومة الفاسدة تريد طمس الحقيقة

LBCI
أخبار لبنان
09:11

في الذكرى الثالثة لإنفجار 4 آب... وقفة أمام قسم الطوارىء في أوتيل ديو

LBCI
أخبار لبنان
07:10

إفتتاح المبنى الجديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

"إرادة الصمود" بمناسبة عيد الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:23

تحركات شعبية على الارض في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
13:32

ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:24

مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي

LBCI
أخبار لبنان
04:03

"قبل ان يموت توقع رحيله"... رولا ملاحي في تصريح صادم: رالف يزورني دائماً وهذا ما حذرني منه! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
10:05

تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)

LBCI
فنّ
03:30

خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!

LBCI
منوعات
10:31

بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!

LBCI
أمن وقضاء
11:45

عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات

LBCI
أمن وقضاء
11:06

لبنان يسلم مطلوباً بارزاً إلى ايطاليا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More