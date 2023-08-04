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ماكرون في الرابع من آب: لبنان لم يكن وحيدًا وهو ليس وحيدًا اليوم أيضًا

أخبار لبنان
2023-08-04 | 08:08
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ماكرون في الرابع من آب: لبنان لم يكن وحيدًا وهو ليس وحيدًا اليوم أيضًا
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ماكرون في الرابع من آب: لبنان لم يكن وحيدًا وهو ليس وحيدًا اليوم أيضًا

ماكرون في الرابع من آب: لبنان لم يكن وحيدًا وهو ليس وحيدًا اليوم أيضًا

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، إنني أفكر بكن وبكم. بعد الإنفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم. وسوف أتذكر دومًا الحوار الذي دار بيننا. لبنان لم يكن وحيدًا. وهو ليس وحيدًا اليوم أيضًا. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا."
 

 

أخبار لبنان

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون

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