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في الذكرى الثالثة لإنفجار 4 آب... وقفة أمام قسم الطوارىء في أوتيل ديو

في الذكرى الثالثة لإنفجار 4 آب... وقفة أمام قسم الطوارىء في أوتيل ديو

في الذكرى الثالثة لإنفجار 4 آب، أقيمت وقفة في أوتيل ديو أمام قسم الطوارىء الذي كان شاهدًا على وصول مئات الضحايا والجرحى للمعالجة.