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مرفأ بيروت يتوقف عن العمل عند السادسة إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب
أخبار لبنان
2023-08-04 | 09:51
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مرفأ بيروت يتوقف عن العمل عند السادسة إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب
مرفأ بيروت يتوقف عن العمل عند السادسة إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب
أعلنت إدارة مرفأ بيروت توقف المرفأ عن العم، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث سيقف العاملون دقيقة صمت إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب.
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