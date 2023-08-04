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مرفأ بيروت يتوقف عن العمل عند السادسة إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب

مرفأ بيروت يتوقف عن العمل عند السادسة إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب



أعلنت إدارة مرفأ بيروت توقف المرفأ عن العم، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث سيقف العاملون دقيقة صمت إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب.