في ذكرى 4 آب مسيرة من الكرنتينا باتجاه تمثال المغترب..حاصباني للـLBCI: نطالب بلجنة تقصي حقائق

بدأ اهالي ضحايا انفجار المرفأ بالتجمع أمام مركز اطفاء بيروت في الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب، للانطلاق باتجاه تمثال المغترب.وقد وصل عدد من نواب بيروت الى محيط مركز الاطفاء لمرافقة الاهالي، ومن بينهم النائب غسان حاصباني للـLBCI الذي قال: "نطالب بلجنة تقصي حقائق، وليس الهدف منها أن تحلّ مكان القضاء اللبناني بل لكي تساعده في التخلّص من القبضة السياسية التي تعطّله، ولكي يتمكّن من الاستمرار بعمله وكي يحاسب المرتكبين".