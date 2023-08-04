أهالي ضحايا انفجار المرفأ..في الذكرى الثالثة لـ4 آب يطلبون الحقيقة لأبنائهم

يتحضّر اهالي ضحايا انفجار المرفأ للانطلاق أمام مركز اطفاء بيروت في الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب، باتجاه تمثال المغترب، في مسيرة بعنوان "من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون".