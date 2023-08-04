محافظ بيروت للـLBCI: الجرح لا يلتئم نهائيًا إلا عند تحقيق العدالة

محافظ بيروت للـLBCI: الجرح لا يلتئم نهائيًا إلا عند تحقيق العدالة

رأى محافظ بيروت القاضي مروان عبود أن بيروت ضربت وانشلت وهي الآن تقف من جديد، فالوضع يتحسن لكن الجرح في القلب كبير جدًا.



وأشر إلى أن ما مررنا به خلال السنوات الـ3 الماضية وخصوصًا في 4 آب أفقدنا الأمل، لكن سرعان ما عادت بيروت إلى الحياة عبر التكاتف الوطني الذي حصل في 5 و6 آب، وهو ما أعاد الأمل إلينا.



وأكد عبود أن الجرح لا يلتئم نهائيًا إلا عند تحقيق العدالة.