في الذكرى الثالثة لـ4 آب..قائد فوج أطفاء بيروت للـLBCI: عزاء الاهالي يتمّ بإظهار الحقيقة

في مسيرة بعنوان "من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون"، سينطلق اهالي ضحايا انفجار المرفأ من أمام مركز اطفاء بيروت في الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب، باتجاه تمثال المغترب.



وقال قائد فوج أطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز في حديث للـLBCI "عندما يحصل أي حريق لا نُبلّغ بنوعه، وهذا ما حصل في الرابع من آب".



واضاف "كل يوم هو الرابع من آب وعندما، ندخل الى المركز ونرى صور الشهداء نتذكر هذا اليوم المشؤوم، وعزاء الاهالي يتمّ بإظهار الحقيقة، وبأنهم فقدوا اولادهم لحماية الوطن والعاصمة".