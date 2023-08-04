معوّض للـLBCI في ذكرى الرابع من آب: طالما ان هذه المنظومة موجودة فلن تحاسب نفسها

سينطلق بعد قليل اهالي ضحايا انفجار المرفأ من أمام مركز اطفاء بيروت في الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب، باتجاه تمثال المغترب، في مسيرة بعنوان "من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون".



وقد اعتبر النائب ميشال معوّض في حديث للـLBCI ان " قضية الرابع من آب ليست فقط قضية بيروت، وهي قضية وطنية".



وقال " معركة العدالة لضحايا انفجار بيروت هي متزامنة مع قضية رفع الهيمنة عن الدولة، وطالما ان هذه المنظومة موجودة فلن تحاسب نفسها، لذا معركتنا معركة مزدوجة".