قعقور للـLBCI في ذكرى انفجار المرفأ: نستخدم كل الأدوات البرلمانية لتحقيق العدالة

في مسيرة بعنوان "من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون"، سينطلق اهالي ضحايا انفجار المرفأ من أمام مركز اطفاء بيروت في الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب، باتجاه تمثال المغترب.



وقالت النائب حليمة قعقور التي تشارك في هذه المسيرة في حديث للـLBCI " نستخدم كل الأدوات البرلمانية لتحقيق العدالة وسنستمر بالضغط على وزير المال لإمضاء التشكيلات التي تعطل التحقيق و"معروف" من يعطل العدالة".