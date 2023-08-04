فوج اطفاء بيروت يقدم المؤازرة في إخماد حريق طريق المطار

فوج اطفاء بيروت يقدم المؤازرة في إخماد حريق طريق المطار



أعلن فوج اطفاء بيروت أنه "بعدما استفحل الحريق الذي نشب في مستودع للأقمشة قرب الفانتزي وارلد طريق المطار وبالرغم من الجهود الجبارة التي يقوم بها فوج اطفاء الضاحية والدفاع المدني لاخماده، تعذّر لغاية تاريخه السيطرة عليه، لذا صدرت تعليمات من محافظ مدينة بيروت مروان عبود وتوجيهات من قائد فوج الاطفاء العميد ماهر العجوز بتدخل فوج اطفاء بيروت لتقديم المؤازرة والمساعدة للفرق التي تعمل على الارض وقد تم وضع خطة مشتركة والعمل بدأ على تنفيذها".