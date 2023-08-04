البواخر أطلقت صافراتها والرافعات رفعت إلى الأعلى إجلالاً لأرواح شهداء ٤ آب

اطلقت البواخر صافراتها بالقرب من مرفأ بيروت، وقد سمعت في ارجاء المدينة، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، فيما ارتفعت الرافعات إلى الأعلى تلاقياً مع مسيرة أهالي الضحايا وإجلالاً لأرواح شهداء ٤ آب.