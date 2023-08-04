صاغية للـLBCI في ذكرى الرابع من آب: الخيار الاستراتيجي الطبيعي هو التوصل الى حكم قضائي لبناني في القضية

في جلسة نقاش حول المسارات المختلفة لإحقاق عدالة 4 آب، أكد المحامي نزار صاغية أن الخيار الاستراتيجي الطبيعي هو التوصل الى حكم قضائي لبناني في القضية، ما يدعّم عمل المؤسسات الوطنية ويكرّس الاعتراف بحقوق الضحايا وبالعدالة في لبنان.