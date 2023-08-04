"فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية دعتا الى عدم الانجرار وراء الشائعات

"فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية دعتا الى عدم الانجرار وراء الشائعات

نفى المكتب الاعلامي لحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في بيان الشائعات التي تروج على شبكات التواصل الاجتماعي لتوتير الاجواء في مخيم عين الحلوة.



وقالت في بيان: "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي كلاما منسوبا لأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات مفاده أن مطلبنا تسليم القتلة الارهابيين للعدالة اللبنانية، وإلا الخيار العسكري مطروح. إن المكتب الإعلامي لقيادة حركة فتح وفصائل م.ت.ف في لبنان ينفي نفيا قاطعا ورود هذه العبارة على لسان فتحي أبو العردات .



ودعا المكتب الاعلامي الى "توخي الدقة في نقل الاخبار، حيث أن أبو العردات وقيادة حركة "فتح" والفصائل ملتزمون البيان الذي صدر يوم أمس الذي يدعو لتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني".



واهاب المكتب الاعلامي ومنظمة التحرير بـ"جماهير شعبنا وخاصة اهلنا في مخيم عين الحلوة"، "عدم الالتفات والانجرار خلف هذه الشائعات التي تفبركها وتبثها وتنشرها اقلام مشبوهة لم يرق لاصحابها توصل الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية الى تثبيت وقف اطلاق النار والعمل على توفير الاجواء المناسبة لعودة العائلات التي نزحت الى المخيم".