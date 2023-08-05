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بيان من السفارة الكويتية بشأن الإضطرابات الأمنية في لبنان...
أخبار لبنان
2023-08-04 | 23:46
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بيان من السفارة الكويتية بشأن الإضطرابات الأمنية في لبنان...
بيان من السفارة الكويتية بشأن الإضطرابات الأمنية في لبنان...
طالبت سفارة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية مواطنيها المتواجدين في لبنان بإلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.
وأكدت السفارة أنها على أتم إستعداد لتواصل المواطنين بخصوص أية إستفسارات على رقم الطوارىء:
0096171171441
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