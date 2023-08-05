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هذا ما طلبته السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان

هذا ما طلبته السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان



طلبت السفارة الألمانية من رعاياها في ‫لبنان‬ الإتصال وتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والإبتعاد عن أي منطقة إشتباكات.