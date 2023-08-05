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جعجع للأكثرية الحكومية: جباية الضرائب والرسوم "كما يجب" كفيلة بحل الأزمة المالية
أخبار لبنان
2023-08-05 | 04:31
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جعجع للأكثرية الحكومية: جباية الضرائب والرسوم "كما يجب" كفيلة بحل الأزمة المالية
جعجع للأكثرية الحكومية: جباية الضرائب والرسوم "كما يجب" كفيلة بحل الأزمة المالية
رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في أن "الأكثرية الحكومية الحالية تسعى بكل الوسائل إلى تغطية مصاريف الدولة من خلال إستخدام الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، ولو أن هذا المسعى هو في الإتجاه الخاطىء تمامًا، لأن الإحتياطي الإلزامي مكون مما تبقى من ودائع الناس، في الوقت الذي يجب على الأكثرية الوزارية الحالية أن تطلب من وزير المال، وهو من صفوفها، جباية الضرائب والرسوم على أنواعها (مطار، مرفأ، كهرباء...)، كما التخلص من التهرب الضريبي الذي وحده يقدر بحوالى مليار دولار سنويًا، فضلًا عن ضبط التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية".
وشدد على أن "الأكثرية الحكومية، بدلًا من أن تستسهل مد اليد على أموال المودعين كما فعلت في كل المراحل السابقة، عليها أن تمارس أبسط واجباتها بجباية الضرائب والرسوم "كما يجب" وهذا وحده كفيل بحل الأزمة المالية".
أخبار لبنان
رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع
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