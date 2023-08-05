ميقاتي اتصل بوالد الطفلة "نايا حنا" وكلف اللواء خير متابعة الملف مع المعنيين واتخاذ الخطوات المطلوبة

ميقاتي اتصل بوالد الطفلة "نايا حنا" وكلف اللواء خير متابعة الملف مع المعنيين واتخاذ الخطوات المطلوبة

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع الطفلة "نايا حنا" التي أصيبت برصاصة طائشة أدخلتها في غيبوبة في المستشفى.



وأجرى لهذه الغاية إتصالًا بوالدها جان حنا، معبرًا عن تضامنه مع العائلة في هذه المحنة الصعبة ومتمنيًا الشفاء لها.



كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير متابعة الملف مع المعنيين واتخاذ الخطوات المطلوبة.



والتقى رئيس الحكومة في دارته المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إبراهيم الدخيري، في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن .



وأطلع الدخيري ميقاتي على المشاريع المراد تنفيذها بالشراكة مع وزارة الزراعة في القطاع السمكي، تحديدًا الإستزراع السمكي البحري والنهري، وكذلك المشاريع التي تدعمها المنظمة في ما خص الإنتاج الحيواني وسلاسل الإنتاج والخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح.



وثمن ميقاتي الجهد الذي تبذله المنظمة، داعيًا إلى تحرك عربي في سبيل أمن غذائي عربي تكاملي.



وأجرى رئيس الحكومة إتصالًا برئيس ساحل العاج الحسن عبد الرحمن واتار، معزيًا بوفاة الرئيس السابق هنري كونان بيدييه.



وشكره لاهتمامه الدائم بالجالية اللبنانية ودعمها في المجالات كافة.



كما أشاد بالعلاقة المميزة التي ربطت الرئيس الراحل بيدييه بلبنان.